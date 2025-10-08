Farmaci Kedrion | Approvata negli Usa nuova immunoglobulina endovenosa al 10%

(Adnkronos) – Una nuova immunoglobulina per uso endovenoso al 10% destinata al trattamento delle immunodeficienze primarie negli adulti ha ottenuto l'approvazione negli Stati Uniti. Lo annuncia in una nota Kedrion Biopharma, azienda italiana leader globale nel settore delle terapie plasmaderivate. La nuova terapia è stata sviluppata nei laboratori di ricerca della farmaceutica e sarà prodotta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

