Farmaci galenici sequestrati a Modena dai Nas | oltre 10mila euro di multe Ecco perché
Modena, 8 ottobre 2025 — I carabinieri del Nas di Parma hanno sequestrato oltre 30 confezioni di medicinali galenici preparati all’interno di una farmacia della Bassa modenese, dopo aver riscontrato diverse irregolarità durante un’ispezione igienico-sanitaria. I farmaci, destinati alla vendita al pubblico, erano stati realizzati in un laboratorio non pienamente conforme alle norme di sicurezza e igiene previste dalla legge. Il sequestro, disposto a scopo cautelativo, è servito ad evitare che i prodotti potessero essere distribuiti prima di ulteriori verifiche. Durante il controllo, i militari hanno evidenziato carenze igieniche nei locali e nelle attrezzature del laboratorio galenico, l’area dove si preparano i medicinali personalizzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: farmaci - galenici
