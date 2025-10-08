Farmaci Copd Stability esperti | Realistico obiettivo di stabilizzare Bpco
(Adnkronos) – Permanente, ingravescente e recidivante: la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco o Copd), sigla che riunisce i vecchi termini bronchite cronica ed enfisema polmonare, è una patologia inarrestabile nel suo decorso. Ma oggi, almeno in alcuni casi non è più così. La Bpco si può stabilizzare, per diversi mesi, grazie a un approccio terapeutico appropriato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
