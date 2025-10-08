Fare qualcosa che valga la pena di essere scritto | il mantra di un imprenditore digitale

Exprivia è uno dei principali gruppi italiani specializzati nella Information and Communication Technology (ICT): offre soluzioni integrate e servizi di consulenza che spaziano dalla digitalizzazione dei processi aziendali allo sviluppo applicativo, dalla cyber security all’ intelligenza artificiale, dai big data al cloud e IoT, rivolgendosi a banche, sanità, energia, industria, telecomunicazioni e pubblica amministrazione, sia in Italia che sui mercati internazionali. L’azienda impiega oltre 4.000 professionisti ed ha una presenza distribuita in dieci paesi nel mondo, pur mantenendo salda la sede legale storica a Molfetta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

