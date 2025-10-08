Fare qualcosa che valga la pena di essere scritto | il mantra di un imprenditore digitale
Exprivia è uno dei principali gruppi italiani specializzati nella Information and Communication Technology (ICT): offre soluzioni integrate e servizi di consulenza che spaziano dalla digitalizzazione dei processi aziendali allo sviluppo applicativo, dalla cyber security all’ intelligenza artificiale, dai big data al cloud e IoT, rivolgendosi a banche, sanità, energia, industria, telecomunicazioni e pubblica amministrazione, sia in Italia che sui mercati internazionali. L’azienda impiega oltre 4.000 professionisti ed ha una presenza distribuita in dieci paesi nel mondo, pur mantenendo salda la sede legale storica a Molfetta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: fare - valga
Lo shampoo giusto: come sceglierlo davvero? Un errore comune è pensare che uno shampoo valga l'altro. In realtà, ogni chioma ha le sue esigenze, e il prodotto sbagliato può fare più male che bene. Capelli grassi? Hai bisogno di un prodotto purificante. - facebook.com Vai su Facebook
“Vale la pena di fare figli? No”: la riflessione di una mamma sulle difficoltà dell’essere genitori - In un mondo in cui la genitorialità viene spesso idealizzata, Dominiece Regis, una contabile di New York e mamma di un bambino, ha deciso di condividere su TikTok una riflessione che ha fatto ... Riporta fanpage.it