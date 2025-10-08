Faranda ’Non solo per i tuoi occhi’ Il testamento del pilota donatore | La sua generosità ora in un libro

Il ritratto di un uomo che amava i motori e dall’animo molto sensibile e generoso, che ha sempre avuto un pensiero verso gli altri, fino alla fine. È quello di Giuseppe Faranda, ‘Gepi’ come veniva chiamato dai familiari, pilota siciliano di cui ricorre domani il 65° anniversario della morte, avvenuta all’allora Autodromo di Modena (parco Ferrari). A tratteggiare la sua figura è la cugina Antonella Anniotti D’Isanto che questa sera alle 21, nel salone Gilles Villeneuve della parrocchia di Santa Caterina a Modena, presenterà il suo libro ‘Gepi Faranda. Non solo per i tuoi occhi’. Porteranno i loro saluti anche il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, e il presidente dell’Automobile Club cittadina, Vincenzo Credi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

