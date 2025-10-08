Far West in via Filzi | picchiato e ferito un 44enne
Un uomo viene aggredito da ignoti in via Filzi e riporta diverse ferite tra cui un trauma cranico e diversi traumi agli arti. È successo ieri, martedì 7 ottobre, intorno alle 17:45 all’altezza del civico 2. La vittima è un 44enne di origine senegalese, che appariva in stato di evidente. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
