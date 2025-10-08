Fantozzi e la sanità Case di Comunità al volontariato

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In una sanità che necessita di essere migliorata, per essere più aderente alle esigenze dei cittadini e del territorio, che non obblighi le persone a ricorrere sistematicamente al privato, c’è la grossa incognita delle case di comunità. Si tratta di strutture-socio sanitarie territoriali del Ssn finanziate dal Pnrr, che sorgeranno ovunque. Per la Toscana, siamo perplessi sulla gestione da parte della Regione e credo sarebbe importante cogliere questa occasione per coinvolgere una delle eccellenze toscane: il mondo del volontariato “. Lo dice Vittorio Fantozzi, capogruppo di FdI in Consiglio Regionale e capolista alle prossima elezioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

