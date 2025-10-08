' Fantoccio' Stefano Bandecchi Gesto pericoloso che alimenta l' odio Azioni che minano alla radice il rispetto delle istituzioni
"Nei giorni scorsi avevo presentato in Questura un esposto-querela perché fossero identificati e perseguiti non solo i colpevoli ma anche gli eventuali mandanti della gravissima azione che si è consumata nella notte tra sabato scorso 4 ottobre e domenica 5, sotto Palazzo Spada, dove è stato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: fantoccio - stefano
Terni, 'fantoccio' Stefano Bandecchi davanti Palazzo Spada: due giovani ragazze le responsabili
Stefano Bandecchi a testa in giù: si è attivata la Digos per il fantoccio con le sembianze del sindaco di Terni. La dura reazione del diretto interessato - facebook.com Vai su Facebook
Vergogna. Il silenzio di chi ieri ha manifestato contro Stefano Bandecchi in nome della democrazia e oggi tacce di fronte al fantoccio lasciato ieri davanti al comune di Terni ci lascia sconcertati. La nostra piena solidarietà a Stefano Bandecchi - X Vai su X
Terni, fantoccio del sindaco appeso a testa in giù da due giovani studentesse: si procede per minaccia aggravata - E’ l’ipotesi di reato che sarà contestata alle due studentesse ternane che sabato sera hanno appeso il fantoccio del sindaco, Stefano Bandecchi, ... Segnala ilmessaggero.it
Bandecchi a testa in giù, il fantoccio appeso e la reazione del sindaco di Terni: “Siete degli scemi” - “Me ne sbatto della solidarietà che arriva da sinistra. Si legge su lanazione.it