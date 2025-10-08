. Dopo la vittoria ai Korea Liquor Awards, Valentino Sciotti guarda oltre con passione e strategia, tra mercati emergenti e nuove frontiere del vino. Un riconoscimento che celebra il Sud Italia. L’eccellenza di Fantini Wines riceve il Grand Prize al prestigioso concorso internazionale di Seoul. Il blend, composto da Montepulciano, Primitivo, Sangiovese, Negroamaro e Malvasia Nera, rappresenta l’anima del Meridione. «Non ci fermiamo mai. Il mondo del vino cambia continuamente e noi restiamo sempre in movimento per intercettare le nuove tendenze», afferma Valentino Sciotti. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Fantini Wines: il trionfo abruzzese conquista l’Oriente