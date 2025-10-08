«Ha sofferto più per il fango giudiziario che per l'intervento al cuore, quando sei innocente stai come una bestia». Matilde Siracusano è la compagna di Roberto Occhiuto (entrambi nella foto), con cui politicamente condivide (quasi) tutto, compreso il piccolo nato nel 2022 per cui «è un padre top». «A tre anni Tommaso ha festeggiato la vittoria, è rimasto male per Pasquale Tridico. Mi dispiace che non ha vinto anche lui, mi ha detto», racconta il sottosegretario di Forza Italia a Palazzo Chigi che ha seguito una campagna elettorale «bellissima e faticosa, abbiamo girato la Calabria in lungo e in largo, abbiamo conosciuto persone, fatto selfie con i giovani nei borghi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Fango insopportabile". Siracusano racconta la battaglia di Occhiuto