Famoso cantante italiano è stato truffato ha perso molti soldi ed è furioso | ecco chi è
Un gesto nato dal cuore si è trasformato in una delle esperienze più amare per un noto cantante della musica italiana. L’artista ha raccontato via social di essere stato vittima di un raggiro mentre cercava semplicemente di aiutare una bambina gravemente malata. Spinto da un video toccante e da una campagna di raccolta fondi apparentemente autentica, ha effettuato una donazione per contribuire alla causa. Solo dopo, grazie ad alcune verifiche, ha scoperto che si trattava di una truffa ben orchestrata. La notizia si è diffusa in fretta, anche per la rabbia con cui l’artista ha denunciato quanto accaduto. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: famoso - cantante
Paura per il cantante famoso: concerti annullati per motivi di salute, cosa succede
“Sono mamma”. Il dolce annuncio della giovane cantante e del marito famoso: prima figlia
Il famoso cantante si sposa e dopo due settimane muore: era malato da tempo
"Io insieme al cantante famoso...". Guillermo Mariotto, la rivelazione bomba: ora non è più un segreto. Chi è lui (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook
È morto Christian, il cantante diventato famoso negli anni Ottanta con “Daniela” e “Cara” - X Vai su X
X Factor, famoso cantante italiano conferma di aver ricevuto una proposta da 1 milione di euro - Un noto e amato cantante italiano racconta di aver ricevuto dalla produzione di X Factor una proposta di un milione di euro per diventare un giurato. Segnala comingsoon.it
È morto Christian, il cantante diventato famoso negli anni Ottanta con “Daniela” e “Cara” - È morto a 82 anni Christian, cantante italiano che negli anni Ottanta ebbe un grosso successo con le canzoni “Cara” e “Daniela”. Secondo ilpost.it