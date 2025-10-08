Famiglie trentine consumi stabili ma attenti | nel 2024 la spesa media è stata 3.584 euro al mese
Le famiglie trentine continuano a essere le più “forti” sul fronte dei consumi: nel 2024 la spesa media mensile in Trentino-Alto Adige ha toccato i 3.584 euro, ben 829 euro in più rispetto alla media nazionale (2.755 euro) e quasi il doppio rispetto alla Puglia (2.000 euro), la regione con la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Istat: consumi stabili ma un terzo degli italiani taglia sul cibo - In Italia la spesa per consumi resta stabile da un anno all'altro, ma una famiglia su tre, per risparmiare, tende a dare un taglio agli acquisti di alimenti, con un ampio divario in termini di entità ... Da ansa.it
Istat, sostanzialmente invariata spesa famiglie per consumi - Nel 2024 la spesa media mensile per consumi delle famiglie in valori correnti è pari a 2. Si legge su gazzettadisalerno.it