Famiglie al Museo | le iniziative alla Pinacoteca civica

Reggiotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 12 ottobre alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria. Un' occasione per avvicinare i bambini e le loro famiglie al mondo dei musei, dell’arte e della cultura, sperimentando un approccio insolito, informale e coinvolgente, tanto da poter. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

