Famiglie al Museo | le iniziative alla Pinacoteca civica

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 12 ottobre alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria. Un' occasione per avvicinare i bambini e le loro famiglie al mondo dei musei, dell’arte e della cultura, sperimentando un approccio insolito, informale e coinvolgente, tanto da poter. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: famiglie - museo

“Giochi e spettacoli nell'antica Teate”: visita guidata per famiglie al museo della Civitella

Bright Night | 'A regola d’arte!', attività per famiglie al Museo della Grafica

Arno, c’è la briglia di San Niccolò. Dal fiume energia a 20mila famiglie. E alla pescaia il museo dell’acqua

Famiglie al Museo: giochi e attività al MUNDA de L'Aquila https://abruzzonews.eu/famiglie-museo-giochi-attivita-al-munda-de-laquila-681134.html?_unique_id=68e57d9604c61… - X Vai su X

Domenica 12 Ottobre | Famiglie al Museo! ? FAMU – Domenica 12 ottobre Castello Pandone – Museo Nazionale del Molise (Venafro) Laboratorio per bambini + visita per adulti “Tessere in gioco: uniamo insieme i pezzi” ? Orario: 16:00 – 18:00 Co - facebook.com Vai su Facebook

La giornata delle Famiglie al Museo. Pinacoteca Civica a Reggio Calabria - La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è un’occasione per avvicinare i bambini e le loro famiglie al mondo dei musei, dell’arte e della cultura, ... Riporta inquietonotizie.it

Reggio Calabria, giornata delle famiglie al Museo - La giornata FAMU 2025, a cui ha aderito la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, mira alla conoscenza delle opere custodite al suo interno e alla realizzazione di percorsi tematici, al fine di ... Si legge su reggiotv.it