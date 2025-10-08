Famiglia con lavori stabili e 3 figli cerca casa da un anno ma nessuno gliela affitta
Una famiglia non trova casa da un anno, non riesce neanche a visitare un appartamento. Perché? Forse l’accento straniero, forse il fatto di avere tre figli e anche un cane. Eppure marito e moglie sono in Italia da oltre venti anni, hanno entrambi un lavoro a tempo indeterminato e hanno buone. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
