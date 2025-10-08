Falagiani produce il debutto della cantautrice toscana LAVU’ | Ci voleva un reset interiore tra cosmico e quotidiano

Un meteorite dritto al cuore, un ritornello che si ripete come un mantra e si trasforma in liberazione: “Ci voleva”. È questo il titolo del primo singolo di LAVU’, cantautrice toscana che debutta con un brano scritto di getto in un pomeriggio d’estate, mosso dall’urgenza di rompere la routine, di riaccendere la fiamma della vitalità quando la vita sembra spenta e ripetitiva. Una produzione d’eccellenza firmata Marco Falagiani. A sostenere questo esordio è un nome storico della musica italiana: Marco Falagiani, compositore, paroliere, arrangiatore e produttore artistico, autore di brani immortali come “Gli uomini non cambiano” (Mia Martini, Sanremo 1992) e coautore di “Non amarmi” (Aleandro Baldi e Francesca Alotta, vincitore di Sanremo 1992 nella sezione Novità). 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

