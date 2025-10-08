Fabrizio Romano sgancia la bomba | Koulibaly torna in Serie A
L’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha lanciato una clamorosa indiscrezione: il possibile ritorno di Koulibaly in Serie A Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia chiusa ormai da oltre un mese, le trattative e le valutazioni non si fermano mai. Le dirigenze dei club di Serie A e delle principali società europee continuano a monitorare profili, valutare innesti e pianificare rinforzi in vista delle prossime sessioni di mercato. Le prime giornate di campionato e delle coppe europee hanno già permesso di tirare alcune somme: chi ha convinto, chi deve ancora adattarsi, e chi invece potrebbe essere sostituito. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: fabrizio - romano
Fabrizio Romano frena l’entusiasmo: ‘Non mi risulta niente’, doccia fredda per gli interisti
Napoli, è fatta per l’ennesimo acquisto. Fabrizio Romano: “Sarà un loro nuovo calciatore”
Fabrizio Romano, le ultime su Ademola Lookman: «Forte pressing dall’estero da parte di questo Club…»
"Tutti dalla parte di Rafa" Arriva la smentita da parte di Fabrizio Romano: clima sereno all'interno dello spogliatoio del Milan Non c'è nessun "caso Leao": la squadra lo reputa un giocatore fondamentale e Massimiliano Allegri conta su di lui #ACMilan - facebook.com Vai su Facebook
Fabrizio Romano: "Lewandowski completamente concentrato sul Barcellona. Poi le richieste d’informazioni fanno parte del calcio" - X Vai su X
Calciomercato Inter, Romano sicuro “Interesse reale”: il retroscena - Il sogno per il mercato estivo: l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sgancia la bomba sulla passata finestra di mercato ... Segnala spaziointer.it
Fabrizio Corona sgancia la bomba: “De Martino ne è ossessionato”. E svela la lite furiosa con Belen - L'ex re dei paparazzi ha comunicato un altro retroscena che riguarderebbe l'ex di Belen Rodriguez, la rivelazione sul conduttore di Affari Tuoi Fabrizio Corona è tornato a parlare di Stefano De ... Si legge su ilsussidiario.net