L’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha lanciato una clamorosa indiscrezione: il possibile ritorno di Koulibaly in Serie A Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia chiusa ormai da oltre un mese, le trattative e le valutazioni non si fermano mai. Le dirigenze dei club di Serie A e delle principali società europee continuano a monitorare profili, valutare innesti e pianificare rinforzi in vista delle prossime sessioni di mercato. Le prime giornate di campionato e delle coppe europee hanno già permesso di tirare alcune somme: chi ha convinto, chi deve ancora adattarsi, e chi invece potrebbe essere sostituito. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Fabrizio Romano sgancia la bomba: Koulibaly torna in Serie A