Fabrizio Romano sgancia la bomba | Koulibaly torna in Serie A

Glieroidelcalcio.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha lanciato una clamorosa indiscrezione: il possibile ritorno di Koulibaly in Serie A Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia chiusa ormai da oltre un mese, le trattative e le valutazioni non si fermano mai. Le dirigenze dei club di Serie A e delle principali società europee continuano a monitorare profili, valutare innesti e pianificare rinforzi in vista delle prossime sessioni di mercato. Le prime giornate di campionato e delle coppe europee hanno già permesso di tirare alcune somme: chi ha convinto, chi deve ancora adattarsi, e chi invece potrebbe essere sostituito. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

fabrizio romano sgancia la bomba koulibaly torna in serie a

© Glieroidelcalcio.com - Fabrizio Romano sgancia la bomba: Koulibaly torna in Serie A

In questa notizia si parla di: fabrizio - romano

Fabrizio Romano frena l’entusiasmo: ‘Non mi risulta niente’, doccia fredda per gli interisti

Napoli, è fatta per l’ennesimo acquisto. Fabrizio Romano: “Sarà un loro nuovo calciatore”

Fabrizio Romano, le ultime su Ademola Lookman: «Forte pressing dall’estero da parte di questo Club…»

Calciomercato Inter, Romano sicuro “Interesse reale”: il retroscena - Il sogno per il mercato estivo: l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sgancia la bomba sulla passata finestra di mercato ... Segnala spaziointer.it

Fabrizio Corona sgancia la bomba: “De Martino ne è ossessionato”. E svela la lite furiosa con Belen - L'ex re dei paparazzi ha comunicato un altro retroscena che riguarderebbe l'ex di Belen Rodriguez, la rivelazione sul conduttore di Affari Tuoi Fabrizio Corona è tornato a parlare di Stefano De ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Fabrizio Romano Sgancia Bomba