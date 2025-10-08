Fabien Frankel: da Ser Criston Cole a detective in HBO’s “Task”. Il percorso professionale di Fabien Frankel si distingue per la capacità di interpretare ruoli molto diversi tra loro, passando da personaggi antagonisti in serie fantasy a protagonisti di drammi criminali. Questa versatilità emerge chiaramente nelle sue ultime apparizioni, che hanno catturato l’attenzione del pubblico e della critica. Di seguito, un’analisi dettagliata delle sue interpretazioni e delle caratteristiche che rendono Frankel uno degli attori più interessanti del panorama televisivo contemporaneo. ruolo in “house of the dragon”: il ser criston cole. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Fabien frankel: i ruoli da villain in house of the dragon e task