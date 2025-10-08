F1 Toto Wolff apre ad un possibile ritorno in calendario della Corea del Sud | È un mercato inesplorato
La Corea del Sud ha ospitato una tappa del Mondiale di Formula Uno dal 2010 al 2013, prima che l’evento venisse cancellato nel 2014 per le difficoltà economiche degli organizzatori anche a causa della scarsa affluenza di pubblico sugli spalti. Il circuito di Yeongam era stato teatro di due gare molto importanti per la corsa al titolo iridato (nel 2010 e nel 2012), regalando comunque delle corse abbastanza spettacolari ed interessanti grazie ad un layout piuttosto atipico. Da allora la F1 non è mai tornata in Corea del Sud ed il continente asiatico ha perso nel frattempo un altro appuntamento come Sepang (Malesia), ma qualcosa potrebbe cambiare in tal senso nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: toto - wolff
Toto Wolff e l’insolito rapporto con Hamilton: “Mi mostra i suoi flirt e chiede: esco con lei?”
Ma quale accordo: scontro totale tra Verstappen e la Mercedes | Parole grosse con Toto Wolff
Toto Wolff: “Horner mi mancherà, ma devo stare attento. Perché se va alla FIA sarò nei guai”
Toto Wolff ha elogiato apertamente George Russell dopo la vittoria di Singapore. E lo ha fatto in un momento in cui, tra i due, non sembra scorrere esattamente acqua limpida - facebook.com Vai su Facebook
Wolff con Antonelli Sky: "Kimi resta in Mercedes al 100% nel 2026". VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - X Vai su X
F1 | Wolff apre al ritorno del Gran Premio di Corea del Sud: “Mercato strategico e connesso ai giovani” - Il calendario della Formula 1 potrebbe presto riabbracciare un vecchio appuntamento del passato: il Gran Premio di Corea del Sud. Da f1grandprix.motorionline.com
Terremoto in Formula 1: la Fia apre un’inchiesta ufficiale contro Toto Wolff e la moglie - Dopo le accuse dirette da tre team principal di F1 al numero uno della Mercedes, la Fia apre un'inchiesta nei confronti di Wolff e della moglie. Scrive ilgiornale.it