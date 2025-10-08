F1 Toto Wolff apre ad un possibile ritorno in calendario della Corea del Sud | È un mercato inesplorato

La Corea del Sud ha ospitato una tappa del Mondiale di Formula Uno dal 2010 al 2013, prima che l’evento venisse cancellato nel 2014 per le difficoltà economiche degli organizzatori anche a causa della scarsa affluenza di pubblico sugli spalti. Il circuito di Yeongam era stato teatro di due gare molto importanti per la corsa al titolo iridato (nel 2010 e nel 2012), regalando comunque delle corse abbastanza spettacolari ed interessanti grazie ad un layout piuttosto atipico. Da allora la F1 non è mai tornata in Corea del Sud ed il continente asiatico ha perso nel frattempo un altro appuntamento come Sepang (Malesia), ma qualcosa potrebbe cambiare in tal senso nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

