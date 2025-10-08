F1 nel Triello per il Mondiale entra in gioco anche la paura di vincere? Può attanagliare Piastri e Norris non certo Verstappen
La lotta per il Mondiale piloti di F1 sta diventando sempre più intensa. Mano a mano che ci si avvicina alla bandiera a scacchi di Abu Dhabi, l’atmosfera si fa più greve e i muscoli facciali dei protagonisti stanno diventando sempre più contratti. Oscar Piastri resta leader della classifica generale, ma dopo il successo di Zandvoort (che secondo alcuni precipitosi aveva indirizzato il titolo verso di lui) ha inanellato tre prestazioni oscillanti tra l’ opaco e il negativo. Baku è stata un vero passaggio a vuoto, preceduto e seguito da gare in cui è entrato in contatto con il compagno di squadra, dovendo sempre subire (non è mai stato lui la causa delle toccate, però ha sempre avuto la peggio). 🔗 Leggi su Oasport.it
