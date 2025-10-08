Expo 2025 Osaka La Notte della Taranta all' Arena Matsuri del Padiglione Italia

L'Orchestra Popolare si esibisce insieme alla Kurage Band della producer giapponese Sachiko Nakajima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

expo 2025 osaka la notte della taranta all arena matsuri del padiglione italia

Expo 2025 Osaka, La Notte della Taranta all'Arena Matsuri del Padiglione Italia

Expo Osaka 2025 ed il Padiglione Italia: il Made in Italy Protagonista nel Mondo ??.

Expo Osaka, al via l'Italian Week nel Padiglione Italia

Al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka un workshop dal titolo 'Laboratori di carta e cartapesta: creare con materiali poveri', con la Fondazione Carnevale di Viareggio.

Osaka, la città del futuro: la nostra guida per visitare la città approfittando di Expo 2025 - Dal castello alle gallerie commerciali, fino al Padiglione Italia: ecco cosa vedere a Osaka durante l'Expo 2025 ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

L’Orchestra popolare suona per l’Italia a Expo2025 - Continua la serie dei grandi eventi musicali del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. Scrive corrieresalentino.it

