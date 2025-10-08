Ex Milan ufficiale | Conceicao è il nuovo allenatore dell’Al Ittihad

L'ex allenatore del Milan Sergio Conceicao è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Al Ittihad. Ecco l'annuncio del club arabo tramite i propri canali social. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, ufficiale: Conceicao è il nuovo allenatore dell’Al Ittihad

