È musica nata tra le mura del carcere, quella che propone Alex Spedicato, in arte Saraso, 32enne salentino che ha scoperto la musica dopo un passato in cui è stato detenuto per rapina e spaccio. Era finito in carcere anche a Forlì, da dove era evaso. Ora, dopo quasi 13 anni di detenzione, Alex è libero: una libertà che deve anche al rap. Su tutte le piattaforme digitali, è fuori il suo nuovo singolo ‘ Sud Italia freestyle ’, prodotto da Techpro Records, etichetta romana attiva nel panorama ‘urban’ nazionale: un brano crudo, che racconta il mondo della malavita, senza cercare assoluzione e senza giudizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex detenuto, ora canta: "Dalla Rocca ero evaso. Poi ho scoperto la musica"