Ex Arlecchino | I lavori finiranno a maggio

Aperto ieri il cantiere dell’Arlecchino: "L’opera sarà conclusa a maggio". Il sindaco Marcello Pierucci, ottimista come sempre, è entusiasta e afferma: "L’Apulia e’ azienda importante ed organizzata, che lavorerà con la consueta velocità". Il 16 settembre dello scorso anno si tenne la presentazione del progetto all’Una Hotel e, oltre un anno prima, la ‘picconata’ demolitrice simbolica con il presidente Eugenio Giani, ma si sa che queste opere pubbliche richiedono tempi lunghi. E pure molti soldi: dodici milioni di euro per l’opera completa anche delle piazze limitrofe, con la Regione, che avrà poi in sede servizi ed uffici di promozione turistica, come maggior partner finanziario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

