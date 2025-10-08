Evita tac e farmaci chemioterapici affidati allo Spirito e alle forze dell’universo | la procura riapre il caso della morte di Maria Miceli
È al vaglio del gip di Milano la vicenda che riguarda la morte di Maria Miceli, ballerina bresciana scomparsa nel maggio 2023 a 35 anni per un tumore. Nota al pubblico per le sue partecipazioni a programmi Rai, Mediaset e Sky, Miceli è oggi al centro di un’inchiesta che ipotizza che due donne l’abbiano indotta a non curarsi, approfittando – secondo la denuncia dei familiari – “ dell’infermità e dello stato di minorata capacità psichica ”. L’indagine, avviata dalla Procura di Milano, si è chiusa con la richiesta di archiviazione del pm, a cui però la famiglia si è opposta tramite l’avvocato Marco Marzari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: evita - farmaci
Dazi, Cattani “Sui farmaci il compromesso evita una escalation”
Il raffreddore è molto comune nei primi anni di vita. Pulire le vie nasali aiuta il bambino a respirare meglio, dormire e nutrirsi senza difficoltà. Evita farmaci senza indicazione pediatrica. #RaffreddoreBimbi #CuraNatura #Pediatria - facebook.com Vai su Facebook
Farmaci chemioterapici, a Fermo arriva il nuovo il robot: «Più qualità nelle cure» - FERMO L’Ast di Fermo si arricchisce di un altro robot, questo, dedicato alla preparazione dei farmaci chemioterapici. Lo riporta corriereadriatico.it