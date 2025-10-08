Sono tanti i giocatori che stanno beneficiando della cura Gasperini, elementi che pensavano di aver fatto il loro tempo e che invece si stanno rivelando utilissimi per la Roma. In questa lista, tra i quali figurano i vari Celik ed Hermoso, c’è anche l’evergreen Cristante, un giocatore spesso trattato a pesci in faccia dal popolo della capitale ma ancora fisso lì al suo posto. Nessuno allenatore riesce a farne a meno, e dopo la rinascita con Ranieri nella seconda parte della scorsa stagione, anche nel sistema del Gasp risulta essenziale, anche se in una veste diversa rispetto a quella di trequartista che aveva ai tempi dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Evergreen Cristante, anche con Gasperini è essenziale: ora è lui il capitano della Roma