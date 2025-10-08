Evergreen Cristante anche con Gasperini è essenziale | ora è lui il capitano della Roma
Sono tanti i giocatori che stanno beneficiando della cura Gasperini, elementi che pensavano di aver fatto il loro tempo e che invece si stanno rivelando utilissimi per la Roma. In questa lista, tra i quali figurano i vari Celik ed Hermoso, c’è anche l’evergreen Cristante, un giocatore spesso trattato a pesci in faccia dal popolo della capitale ma ancora fisso lì al suo posto. Nessuno allenatore riesce a farne a meno, e dopo la rinascita con Ranieri nella seconda parte della scorsa stagione, anche nel sistema del Gasp risulta essenziale, anche se in una veste diversa rispetto a quella di trequartista che aveva ai tempi dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
RN TRENDS | Nazionali, da #Kone a #Cristante e #Mancini: il calendario dei romanisti convocati ?https://romanews.eu/rn-trends-nazionali-da-kone-a-cristante-e-mancini-il-calendario-dei-romanisti-convocati/… #ASRoma #RomanewsEU - X Vai su X
Cosa dicono gli xG La Roma vince a Firenze con cinismo e grazie agli episodi: 1,23 a 1,12 il conto degli xG, ma i giallorossi colpiscono meglio. Soulé e Cristante trasformano due tiri difficili (0,05 e 0,01 xG) in oro puro, mentre la Fiorentina spreca due occasi - facebook.com Vai su Facebook
Cristante sul derby: "Non è una settimana come le altre. Gasperini un grande allenatore" - Settimana speciale per la Roma e i suoi tifosi, in avvicinamento al derby contro la Lazio in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30. Scrive corrieredellosport.it
Dopo Fonseca, Mourinho, De Rossi e Juric, anche Gasperini non rinuncia mai a Cristante - Bryan ha appena iniziato la sua ottava annata in maglia giallorossa come aveva concluso le altre: da titolare indiscusso. Scrive ilmessaggero.it