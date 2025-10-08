Everest 900 persone salvate dopo tempesta di neve
Circa 900 escursionisti, guide e altro personale rimasti bloccati da una tempesta di neve nel fine settimana sul versante cinese del Monte Everest sono stati tratti in salvo. Sabato sera una forte tempesta ha colpito la zona, interrompendo l’accesso al luogo in cui gli escursionisti alloggiavano in tende a un’altitudine di oltre 4.900 metri. In totale, sono rimasti bloccati 580 escursionisti e oltre 300 guide, allevatori di yak e altri lavoratori. Circa 350 escursionisti sono riusciti a scendere entro mezzogiorno di lunedì e gli altri sono arrivati martedì, secondo quanto riportato dai media statali, citando il governo locale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
