Eventi estremi l’estate 2025 ci è costata quanto il Ponte sullo Stretto

Un intreccio di anomalie termiche, precipitazioni irregolari ed eventi estremi: questa, in sintesi, è stata l’ estate del 2025 in Italia. Sul nostro paese si è avuta “un’alternanza tra fasi di alta pressione subtropicale africana e improvvisi fronti disturbati, con anomalie di temperature diffuse, scostamenti tra 1,5 e 2,5 gradi rispetto alla media 1991-2020 e una distribuzione delle precipitazioni estremamente eterogenea tra nord e sud”, spiega il rapporto “ Estate 2025 in Italia: com’è andata tra caldo estremo, siccità, mare e incendi ” della Fondazione CIMA, centro di ricerca senza scopo di lucro che si occupa soprattutto di mitigazione dei rischi da disastri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

