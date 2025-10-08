Eventi a Napoli cosa fare nel weekend da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2025

Scopri tutti gli eventi del weekend da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2025 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti e le ultime novità del cinema. Scopri le Sagre in Campania nel weekend (in aggiornamento) Elenco dei concerti del 2025 (in aggiornamento) TUTTI GLI APPUNTAMENTI Eugenio Bennato a Piazza . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2025

In questa notizia si parla di: napoli - cosa

Noa Lang al Napoli, cosa fare al Fantacalcio: quanto spendere all’asta

Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 25 a domenica 27 luglio 2025

Calciomercato Napoli, cosa può accadere ancora nelle battute finali della finestra estiva

#Fontana: "Napoli favorita per lo scudetto? Guardate cosa è successo l'anno scorso all'Inter... #Chivu coraggioso con Pio" - X Vai su X

Quanto costa e cosa si mangia nella pizzeria più economica d’Italia #campaniafoodblog #napoli #pizza #campania - facebook.com Vai su Facebook

Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare da venerdì 3 e domenica 5 ottobre - il Festival dell'Architettura, il Roller Skating Festival sul lungomare e domenica ingresso gratis nei musei e parchi archeologici stat ... Scrive napolitoday.it

Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare sabato 27 e domenica 28 settembre - I concerti gratuiti del festival Spinacorona, le Giornate Europee del Patrimonio, Back in Sud all'Arena Flegrea, la rassegna Soundtrack Napoli: il ’900 in musica, il Tour del Giallo – Città di Napoli ... Come scrive napolitoday.it