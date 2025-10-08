Evade dai domiciliari due volte in poche ore | 52enne prima arrestato e poi denunciato nel Casertano

L'uomo è stato sorpreso due volte in poche ore fuori casa, nonostante fosse ristretto ai domiciliari: il 52enne è stato così prima arrestato e poi denunciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

