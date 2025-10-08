Europei di Beach Sprint ad Antalya l’Italia al via in tutte le sei specialità

Dai senior agli Under 19: azzurri in gara nel singolo, nel doppio mix e pronti a difendere i titoli continentali conquistati nel 2024. L’Italia del canottaggio costiero si prepara a vivere un fine settimana intenso ad Antalya, dove sabato e domenica andranno in scena gli Europei di Beach Sprint. La nazionale azzurra sarà presente in tutte le sei specialità del programma: singolo maschile, singolo femminile, doppio misto e le tre categorie Under 19. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it