Euronics sfida i grandi marchi | la linea Higo promette qualità superiore a prezzi inferiori

Nel panorama sempre più competitivo degli elettrodomestici da cucina, Euronics ha deciso di giocare una carta strategica che potrebbe ridefinire le regole del mercato. Il colosso della distribuzione elettronica ha infatti lanciato Higo, una linea private label di piccoli elettrodomestici che promette di scardinare l’equazione tradizionale tra prezzo e qualità. Ma non si tratta dell’ennesimo marchio economico destinato a riempire gli scaffali con prodotti mediocri, invece Higo si presenta con un posizionamento preciso e ambizioso, riassunto in uno slogan che suona quasi provocatorio: “ Prezzo inferiore, qualità superiore “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

