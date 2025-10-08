Eurojackpot a Torino vinti oltre 171.000 euro | la combinazione vincente
Con l’estrazione del martedì della lotteria Eurojackpot, la fortuna fa tappa in Italia e per la precisione a Torino. Il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa ha baciato Torino con un 5+0 da 171.870,50 euro.La combinazione vincente è stata: 10-22-38-42-48 + Euronumeri. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
