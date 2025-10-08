Eugenio Finardi annuncia un triplo tour per festeggiare i 50 anni di carriera

Eugenio Finardi celebra i 50 anni di carriera con un tour che prevede tre tipi diversi di concerti, ecco il calendario e i biglietti. Cinquant’anni di musica, di palco e di canzoni che hanno attraversato generazioni: Eugenio Finardi celebra il suo straordinario percorso artistico con nuovi appuntamenti live in tutta Italia, raccontando la propria storia in maniera autentica e libera attraverso tre anime che restituiscono l’essenza della sua arte: quella più intima e nuda, quella teatrale e narrativa, e quella più energica e rock. La prima tappa di questo viaggio è la parte teatrale e narrativa: Voce Umana, lo spettacolo teatrale in cui al centro c’è la parola, la riflessione, la memoria viva. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

