Eugenio Bennato nuovo dispositivo di circolazione per il concerto in piazza Municipio

Divieto temporaneo di circolazione in Piazza Municipio in occasione del concerto di Eugenio Bennato. È stato istituito in Piazza Municipio, dalle ore 7:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare nella strada immediatamente limitrofa al Maschio Angioino – di collegamento tra piazza Municipio e via Acton – in .

A Deliceto il 'Delifest' porta in piazza a Ferragosto Eugenio Bennato e Taranta Power

Eugenio Bennato in concerto per 'Zapponeta Blu Festival'

Etna in scena: Grande successo a Zafferana Etnea per il concerto di Eugenio Bennato, in attesa di Nazzi e Coma Cose

Eugenio Bennato a Napoli, in concerto al Teatro Trianon Viviani con il suo nuovo disco - È partito dal Blue Note di Milano il tour di concerti di “Musica del mondo”, il nuovo disco di Eugenio Bennato, e, dopo le tappe di Genova e Pistoia, arriva al Teatro Trianon Viviani di Napoli, ... ilmattino.it scrive

Eugenio Bennato - GabrieleAntonucci I ritmi trascinanti della taranta e il calore della musica popolare sono da sempre gli ingredienti principali della musica di Eugenio Bennato, questa sera in concerto al laghetto di ... Secondo iltempo.it