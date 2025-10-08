Eugenio Bennato in concerto per il gran finale di AppBenessere
Il maestro della musica popolare italiana Eugenio Bennato, chiude nella sua Napoli la tournée estiva Musica dal Mondo. Sarà l’iniziativa “Benessere come bene in comune”, in programma venerdì 10 ottobre in piazza Municipio, dalle 17:30, l’ultima tappadel progetto “AppBenessere: approccio reticolare e sistemico alla promozione del benessere psicofisico della popolazione studentesca”, che, nell’arco di un anno, ha proposto eventi, laboratori, workshop . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: eugenio - bennato
A Deliceto il 'Delifest' porta in piazza a Ferragosto Eugenio Bennato e Taranta Power
Eugenio Bennato in concerto per 'Zapponeta Blu Festival'
Etna in scena: Grande successo a Zafferana Etnea per il concerto di Eugenio Bennato, in attesa di Nazzi e Coma Cose
DUE EVENTI PER “NINFEA FESTIVAL – LUCI D’AUTUNNO” A MONTICCHIO: EUGENIO BENNATO E FEDERICO QUARANTA TRA GLI OSPITI - facebook.com Vai su Facebook
Il concerto di Eugenio Bennato per la conclusione di AppBenessere https://unina.it/it/w/il-concerto-di-eugenio-bennato-per-la-conclusione-di-appbenessere… - X Vai su X
Eugenio Bennato in concerto per il gran finale di "AppBenessere" - Sarà l'iniziativa "Benessere come bene in comune", in programma venerdì 10 ottobre in piazza Municipio, dalle 17. Come scrive ilmattino.it
Eugenio Bennato in concerto per 'Musica nel Mondo' in Bahrein - L'Ambasciata d'Italia a Manama, in collaborazione con l'Autorità del Bahrain per la Cultura e l'Antichità (Baca), ha organizzato martedì 7 ottobre 2025 presso la Cultural Hall il concerto "Musica del ... Scrive ansa.it