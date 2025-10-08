eugenio bennato in concerto per il gran finale di appbenessere

Il maestro della musica popolare italiana Eugenio Bennato, chiude nella sua Napoli la tournée estiva Musica dal Mondo. Sarà l’iniziativa “Benessere come bene in comune”, in programma venerdì 10 ottobre in piazza Municipio, dalle 17:30, l’ultima tappadel progetto “AppBenessere: approccio reticolare e sistemico alla promozione del benessere psicofisico della popolazione studentesca”, che, nell’arco di un anno, ha proposto eventi, laboratori, workshop . 🔗 Leggi su 2anews.it

