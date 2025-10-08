Etna L' Ingv apre le porte ai visitatori per le giornate del Fai | gli studenti delle superiori faranno da ciceroni

Cataniatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'11 e il 12 ottobre sarà possibile visitare la sede dell'osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'apertura straordinaria si terrà in occasione della quattordicesima edizione delle Giornate Fai d'Autunno. L'evento è volto a celebrare i territori etneo e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: etna - ingv

Dall'Etna colata lavica, l'INGV segnala nuova bocca effusiva a 3mila metri di quota: allerta arancione su voli

Etna, colata lavica e scatta l’allerta voli arancione. L’Ingv rassicura …

Ingv: intensa attività stromboliana nei crateri sommitali dell'Etna. Forte emissione di cenere, emesso allerta "rosso" per i voli

Etna, colata lavica a 3.000 metri: si apre nuova bocca effusiva e scatta l'allerta arancione per i voli. «Possibile eruzione» - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia osservatorio dell'Etna comunica che durante la mattinata c'è stata una colata lavica a quota 3000 metri, con l'apertura di una bocca effusiva ... ilgazzettino.it scrive

Etna: si apre bocca effusiva a quota 3 mila, colata lavica. Allerta arancione per i voli - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che stamane c'è stata una colata lavica in area sommitale dell'Etna a quota 3000 metri, con l'apertura di una bocca ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Etna Ingv Apre Porte