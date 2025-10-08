Etienne Eto’o, esordio nella B spagnola: «Voglio fare la mia carriera e non essere influenzato da mio padre Samuel, ma inconsciamente ho preso qualcosa da lui.» Etienne Eto’o, figlio della leggenda camerunese Samuel Eto’o, ha fatto il suo debutto con la maglia del Mirandés nella seconda serie spagnola, lasciando intravedere lampi di talento. Entrato in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

