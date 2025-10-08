Ethan Torchio, il carismatico batterista dei Måneskin, compie oggi – 8 ottobre 2025- 25 anni. Nato a Roma, è una delle figure più enigmatiche e affascinanti della band che ha conquistato il mondo. La sua immagine elegante, lo sguardo profondo e il portamento quasi mistico lo distinguono nel gruppo, ma dietro la sua personalità si nasconde una storia familiare ricca di arte e ispirazione. Chi è il padre di Ethan Torchio. Proveniente da una famiglia molto numerosa, Ethan ha raccontato in un’intervista a Cosmopolitan come crescere in un contesto così ampio lo abbia reso una persona riflessiva e indipendente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ethan Torchio dei Måneskin, chi è suo padre Candido e cosa fa