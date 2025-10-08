Estorsioni e droga a Cortina ma la rete criminale puntava agli appalti delle Olimpiadi 2026 | tre arresti
Un tentativo di mettere le mani sui lavori per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. È quanto emerge dalle pieghe dell’inchiesta Reset, che ha portato all’arresto di tre persone e a perquisizioni nei confronti di altre quattro. Estorsione aggravata dal metodo mafioso, con l’obiettivo finale di condizionare il tessuto economico e sociale di Cortina d’Ampezzo, approfittando dell’imminente volano olimpico, le contestazioni. Mercoledì mattina, tra Cortina e Roma, i Carabinieri – coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Venezia – hanno eseguito le misure cautelari: uno degli indagati è finito in carcere, un altro ai domiciliari, mentre un terzo ha l’obbligo di dimora a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
