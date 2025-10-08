Estonia-Italia sesta giornata Gruppo I qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la sesta giornata del gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026. Obiettivo tre punti per gli azzurri se vogliono ancora avere qualche speranza di raggiungere il primo posto evitando così gli spareggi. Estonia-Italia si giocherà sabato 11 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso le Coq Arena di Tallin. ESTONIA-ITALIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sanno di non avere nessuna chance di qualificazione, per cui giocheranno per l’orgoglio. La Nazionale di Henn è a 3 punti dopo cinque giornate e non ha più nessuna possibilità di ritornare in corsa. Nonostante ciò c’è la volontà di fare risultato per evitare almeno l’ultimo posto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
