Estonia e Israele | tensioni geopolitiche e spalti vuoti la missione di Gattuso per salvare la qualificazione
Rino Gattuso Con la qualificazione ai Mondiali del 2026 appesa a un filo, la Nazionale italiana guidata da Gennaro Gattuso si prepara a due gare decisive — contro Estonia a Tallinn sabato 11 ottobre e Israele a Udine martedì 14 — in un clima teso, segnato da preoccupazioni di sicurezza, scarso afflusso di pubblico e un’atmosfera che il ct definisce senza mezzi termini: “Non si respira una bella aria”. Dopo un avvio complicato nelle qualificazioni, con gol subiti e prestazioni al di sotto delle aspettative, Gattuso ha convocato il gruppo a Coverciano per un ritiro concentrato e intenso. Il tecnico ha chiesto ai suoi giocatori di “annusare il pericolo” e chiudere le partite con maggiore freddezza: “Rispetto alle partite di settembre ci sarà molto da correggere. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: estonia - israele
Gli Azzurri si preparano alle qualificazioni A settembre le gare contro Estonia e Israele Prime prove per il nuovo ct Gattuso. Italia, è già crash test. La missione è il Mondiale
Convocati Italia per le sfide contro Estonia e Israele, prima chiamata per Pio Esposito! Altri 4 nerazzurri nella lista di Gattuso
Nazionale: i convocati di Gattuso per le partite con Estonia e Israele. Le novità. Confermato Kean
L'Italia a due facce per Estonia e Israele: cosa sta preparando Gattuso. E chi non cambia - facebook.com Vai su Facebook
Calcio. L'#italia di #Gattuso alla sfida contro Estonia e Israele. Il ct studia la squadra migliore, vietato sbagliare - X Vai su X
Decisioni legali chiave e tensioni geopolitiche: analisi delle problematiche globali - Analisi degli ultimi eventi legali e geopolitici che stanno plasmando l'attuale panorama globale. Da notizie.it
Approfondimenti sui conflitti mondiali e previsioni economiche globali - Esplora le sfide multifaceted che il mondo affronta oggi, dai conflitti in Medio Oriente alle previsioni economiche in Europa. Secondo notizie.it