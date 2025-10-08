Estendere la ZTL per combattere la sosta selvaggia | la proposta che arriva dal municipio

Alcune vie della zona a traffico limitato, nel centro storico, sono penalizzate dalla presenza dei varchi. È questa la tesi da cui partono i consiglieri del municipio, del PD e di Roma Futura, per chiedere di estendere il perimetro della ZTL.La proposta che circola in municipioLa richiesta. 🔗 Leggi su Romatoday.it