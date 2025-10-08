Estate tranquilla il Nas traccia il bilancio delle attività | sequestrate quattro tonnellate di alimenti

Tempo di bilanci per i carabinieri del Nas di Reggio Calabria che nel corso del periodo estivo, hanno intensificato i controlli nelle zone ad alto afflusso turistico in vari settori di intervento, tra cui stabilimenti balneari e termali, villaggi turistici, campeggi, acquapark, centri benessere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Operazione “Estate Tranquilla 2025”: sequestri e sanzioni per gravi violazioni igienico-sanitarie in locali pubblici di Priverno, Sonnino e Sperlonga

Operazione “Estate Tranquilla 2025” dei carabinieri: chiusa una struttura socio-assistenziale per anziani a Latina. Multe ad Aprilia

“Estate Tranquilla”, controlli a tappeto del NAS a Salerno, Avellino e Benevento: chiuse 23 attività e sequestrati 8 quintali di alimenti - Nell’ambito della campagna nazionale “Estate Tranquilla 2025”, promossa dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno hanno int ... Come scrive ntr24.tv

Campagna “Estate tranquilla”: sequestrate 9 tonnellate di alimenti non conformi - Nell’ambito della campagna nazionale “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i militari del N. catanianews.it scrive