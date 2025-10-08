esserci scomparendo francesca pennini e il suo abracadabra

Torino, 8 ott. (askanews) - Che cosa sta succedendo. Una grande scatola sul palco; una voce che attraversa il tempo, lo spazio e i sentimenti; un corpo preso in prestito, che confonde i piani di realtà e poi quelle bolle di sapone che sembrano venire da un altro mondo. "Abracadabra", il nuovo spettacolo di Francesca Pennini e del CollettivO CineticO, ha portato a Torinodanza sensazioni profonde, complesse, ma rese coerenti dalla parola, che ha guidato tutta la performance. "Attraverso le parole - ha detto l'artista ad askanews - questo spazio tra me e chi è nella platea, con questo momento invisibile della parola, che per convenzione sappiamo tutti che cos'è, ma che per tutti è una cosa un po' diversa, entra nel corpo dell'altra persona quindi in qualche modo è una parola magica in questo senso perché tutte le parole lo possono essere". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

