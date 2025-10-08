Espressione blasfema Due turni a Bastoni
Due giornate di squalifica e 3mila euro di multa per Simone Bastoni espulso durante il derby con la Reggiana "per avere – la motivazione –, al 42’ del secondo tempo, proferito un’espressione blasfema e all’atto del provvedimento di espulsione rivolto agli ufficiali di gara un’espressione irriguardosa". Questa la decisione del giudice sportivo che ha inflitto anche tre giornate al team manager Matteo Visani "per avere, al 42’ del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica contestato con veemenza una decisione arbitrale, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione rivolto al direttore di gara un’espressione ingiuriosa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
