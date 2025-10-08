Esposizione Dal Seme al Cibo inaugura celebrazioni per 80 anni FAO

Roma, 8 ott. (askanews) – L’esposizione universale “Dal Seme al Cibo” aperta al pubblico e situata nel cuore di Roma, inaugurerà le celebrazioni per l’80esimo anniversario (16 ottobre) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). Allestita presso il Parco di Porta Capena, di fronte alla sede della FAO, la mostra offrirà un viaggio alla scoperta della diversità dei sistemi agroalimentari mondiali, presentando tutte le innovazioni e tradizioni che stanno plasmando il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura – da una replica dello “Svalbard Seed Vault” a una serra acquaponica, fino a droni agricoli, satelliti e persino cani addestrati per individuare malattie nelle piante. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

