Esposizione Dal Seme al Cibo inaugura celebrazioni per 80 anni FAO
Roma, 8 ott. (askanews) – L’esposizione universale “Dal Seme al Cibo” aperta al pubblico e situata nel cuore di Roma, inaugurerà le celebrazioni per l’80esimo anniversario (16 ottobre) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). Allestita presso il Parco di Porta Capena, di fronte alla sede della FAO, la mostra offrirà un viaggio alla scoperta della diversità dei sistemi agroalimentari mondiali, presentando tutte le innovazioni e tradizioni che stanno plasmando il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura – da una replica dello “Svalbard Seed Vault” a una serra acquaponica, fino a droni agricoli, satelliti e persino cani addestrati per individuare malattie nelle piante. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: esposizione - seme
Dal 10 al 13 ottobre Roma diventa capitale del cibo sostenibile con l’esposizione universale FAO “Dal Seme al Cibo”. Un grande appuntamento gratuito e aperto a tutti, per celebrare l’80° anniversario della FAO e raccontare il viaggio che porta il seme fino all - facebook.com Vai su Facebook
Ci saremo anche noi dal 10 al 13 ottobre a #Roma alla Prima Esposizione universale della @FAO: Dal Seme al Cibo. L’evento evidenzierà l’incontro tra saperi antichi e innovazione a favore della trasformazione sostenibile dei sistemi agroalimentari globali ht - X Vai su X
Esposizione “Dal Seme al Cibo” inaugura celebrazioni per 80 anni FAO - (askanews) – L’esposizione universale “Dal Seme al Cibo” aperta al pubblico e situata nel cuore di Roma, inaugurerà le celebrazioni per l’80esimo anniversario (16 ottobre) ... Segnala msn.com
Fao, la prima esposizione universale 'Dal Seme al Cibo' - Un viaggio alla scoperta della diversità dei sistemi agroalimentari mondiali segnerà l'inizio delle celebrazioni per l'80esimo anniversario della Fao a Roma. Da msn.com