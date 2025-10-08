Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Berna
Nel territorio svizzero si erge una città che incanta per la sua autenticità medievale e la sua modernità discreta. Berna, capitale della Confederazione Elvetica dal 1848, rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Adagiata lungo un’ansa del fiume Aare, la città offre ai visitatori un’esperienza unica, dove ogni pietra racconta secoli di storia e ogni angolo rivela tesori inaspettati. La città vecchia, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1983, si snoda attraverso sei chilometri di portici medievali, creando un museo a cielo aperto dove il tempo sembra essersi fermato. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
