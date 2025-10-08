Errani ‘allenatrice’ di Paolini a Wuhan | Dalle fastidio ma varia il servizio

Periodicodaily.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jasmine Paolini vola agli ottavi di finale del Wta 1000 di Wuhan grazie all'arma segreta. Sara Errani. Oggi, mercoledì 8 ottobre, la tennista azzurra ha battuto la cinese 'padrona di casa' Yue Yuan, numero 109 del mondo, in tre set, rimontando con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3. Dopo un primo parziale negativo, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: errani - allenatrice

errani 8216allenatrice8217 paolini wuhanErrani ‘allenatrice’ di Paolini a Wuhan: “Dalle fastidio, ma varia il servizio” - Jasmine Paolini vola agli ottavi di finale del Wta 1000 di Wuhan grazie all'arma segreta... cn24tv.it scrive

Errani carica Paolini: i consigli da bordocampo nella sfida contro Yuan - Durante la sfida tra Jasmine Paolini e Yuan al Wta 1000 di Wuhan, Sara Errani ha dato la carica e alcuni consigli all'amica e collega prima del terzo e decisivo set. Segnala video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Errani 8216allenatrice8217 Paolini Wuhan