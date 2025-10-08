Errani ‘allenatrice’ di Paolini a Wuhan | Dalle fastidio ma varia il servizio

(Adnkronos) – Jasmine Paolini vola agli ottavi di finale del Wta 1000 di Wuhan grazie all'arma segreta. Sara Errani. Oggi, mercoledì 8 ottobre, la tennista azzurra ha battuto la cinese 'padrona di casa' Yue Yuan, numero 109 del mondo, in tre set, rimontando con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3. Dopo un primo parziale negativo, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Hanno cominciato come due amiche con una racchetta e un sogno. Oggi, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno scritto una delle pagine più belle nella storia del tennis italiano. Da Dubai a Roma, fino a Pechino, il loro cammino è diventato leggenda: co - facebook.com Vai su Facebook

