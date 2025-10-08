Ero completamente ubriaco dopo i Tony Awards mi sono ubriacato come quando andavo al liceo Il giorno dopo sono stato malissimo | la confessione di George Clooney

“Mi sono ubriacato come quando andavo al liceo”. George Clooney confessa di aver alzato parecchio il gomito e anche di recente. In una intervista ad Esquire, il 64enne premio Oscar ha rivelato che durante i sei mesi in cui ha prima provato e poi debuttato a Broadway nel ruolo del giornalista Edward R. Murrow nell’opera teatrale Good Night, and good luck non aveva mai toccato una goccia di alcool (“giusto un bicchiere di vino la domenica in pausa”). Quando però i Tony Awards si sono conclusi lo scorso 8 giugno (e Clooney pur nominato come miglior attore ha dovuto soccombere di fronte a Cole Escola ndr) ecco finalmente il ritorno ad una bella sbornia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ero completamente ubriaco dopo i Tony Awards, mi sono ubriacato come quando andavo al liceo. Il giorno dopo sono stato malissimo”: la confessione di George Clooney

