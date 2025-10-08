Ercolano illumina Zenone | dai rotoli un profilo più umano

Letture inedite emergono dai papiri carbonizzati di Ercolano, custoditi alla Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli, e ridisegnano il profilo di Zenone di Cizio, fondatore dello Stoicismo. Nuove tecniche di imaging hanno svelato dettagli biografici e passi controversi, offrendo un ritratto più concreto dell’uomo e del pensatore, dove disciplina e solitudine diventano chiave di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Ercolano, i papiri svelano un nuovo volto di Zenone, il padre dello Stoicismo - di Anna Bembo Dai papiri carbonizzati di Ercolano riemergono frammenti di vita di Zenone di Cizio, il fondatore dello Stoicismo, e lo mostrano in una luce sorprendentemente umana.

Dai papiri carbonizzati nuovi dettagli su Zenone, fondatore dello Stoicismo - Una recente analisi scientifica condotta sui papiri carbonizzati di Ercolano, ha portato alla luce alcune testimonianze sulla figura di Zenone

